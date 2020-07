Commissario Ue: giustizia in Italia, peggiora la percezione d’indipendenza della magistratura (Di venerdì 10 luglio 2020) I magistrati Italiani si ritengono i migliori del mondo, ma i giudizi che provengono dalla Ue, anche in base alla scarsa produttività e alla percezione di politicizzazione della categoria, sono molto diversi Leggi su firenzepost

Roma, 10 lug 08:52 - (Agenzia Nova) - Tempi dei processi troppo lunghi, il più alto numero di procedimenti aperti per le cause civili e commerciali, scarsa digitalizzazione, un numero di giudici tra i ...

Didier Reynders: “Troppi casi aperti e pochissime toghe, innovate la giustizia”

Tempi dei processi troppo lunghi, il più alto numero di procedimenti aperti per le cause civili e commerciali, scarsa digitalizzazione, un numero di giudici tra i più bassi in Europa. E una crescente ...

