Come volevasi dimostrare, su Autostrade aveva ragione Toninelli. Solo i Cinque Stelle sono stati sempre coerenti sul ritiro della concessione (Di venerdì 10 luglio 2020) Sbeffeggiato e etichettato Come incompetente, alla fine ha avuto ragione lui. Già perché sulla partita della revoca della concessione ad Autostrade Spa, dopo il drammatico crollo del ponte Morandi, nessuno più di Danilo Toninelli si è schierato apertamente per chiedere l’estromissione dell’azienda legata alla famiglia Benetton. Così dopo la decisione della Consulta che ha rigettato i ricorsi presentati dalla società che lamentava l’estromissione dai lavori di demolizione e ricostruzione, l’ex ministro dei Trasporti si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. “avevamo ragione”, è il suo esordio sul Blog delle ... Leggi su lanotiziagiornale

"Come previsto, il piano industriale di Atc è un gigante dai piedi d'argilla"

La Spezia - "Come volevasi dimostrare... Sarebbe fin troppo semplice sottolineare come avessimo previsto quanto sta accadendo in questi giorni in Atc Esercizio. Ciò che non volevamo accadesse si è ver ...

