Come un “faro” nel cielo: la cometa NEOWISE incanta la Calabria [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Con la sua lunga coda luminosa, la Cometa NEOWISE sta illuminando i cieli del mondo Come un faro che squarcia il buio. La rete pullula delle FOTO della Cometa, giunta a graziare le notti estive Come una graditissima sorpresa. Le splendide immagini della gallery scorrevole in alto, mostrano NEOWISE splendere nei cieli della Calabria. “Lo spettacolo ricambia in pieno l’alzataccia alle 3 di notte”, scrive in un post su Facebook l’autore degli spettacolari scatti. Al momento, infatti, la Cometa è visibile meglio un’ora circa prima dell’alba, ma da metà mese potrebbe diventare visibile anche al crepuscolo. Per maggiori informazioni –> La Cometa ... Leggi su meteoweb.eu

