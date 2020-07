Coltivava piante di marijuana nel giardino: arrestato 40enne nel Salernitano (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Mango Piemonte (Sa) – Nella giornata di ieri, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno sequestrato 30 piante di cannabis e circa 800 grammi tra hashish e marijuana, procedendo all’arresto di un quarantenne di San Mango Piemonte (SA). Nell’ambito dei controlli del territorio predisposti per la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i Baschi Verdi di Salerno hanno infatti individuato, dopo mirati sopralluoghi, un’abitazione adibita alla coltivazione illegale. Il fogliame di dubbio aspetto spuntava dal giardino, nonostante l’accorgimento di mimetizzare la piantagione con altre piante dalle forme simili alla canapa indiana. E’ così scattata la perquisizione dell’appartamento e delle relative ... Leggi su anteprima24

