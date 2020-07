Classifica girone di ritorno: Napoli ha gli stessi punti della Juve (Di venerdì 10 luglio 2020) Quanti punti hanno conquistato i 20 club di Serie A nel girone di ritorno? Ecco la Classifica contando ciò che è accaduto dal giro di boa in poi, ovvero dalla 20esima giornata. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : Il Napoli nel girone di ritorno occupa la seconda posizione in classifica dietro l’Atalanta con una media punti di 2.25 - FaiSempBurdell : Classifica serie A girone di ritorno Giornata 31 31 Atalanta 27 Napoli 27 Juventus 25 Lazio 24 Milan 24 Sassuolo 1… - tomasonidiego : @leggen_dario5 Quando ha accettato di prendere 3 mln per 6 mesi ha controllato la classifica del girone di andata?… - zeminart : @InterCM16 @pap1pap Crollo è fare un girone di ritorno da mezza classifica - RConte90 : RT @TuttoMercatoWeb: Serie A, la classifica del girone di ritorno: Atalanta prima, poi Juve e Napoli. L'Inter è settima -

Il risultato del campo e la legge dei numeri. L'Inter di Antonio Conte è messa spalle al muro sia per l'ennesima occasione fallita (pareggio per 2-2 a Verona) per aver subito una rimonta da posizione ...Milano, 10 luglio 2020 – C’è un’Inter che si butta via nel finale e lascia punti per strada fondamentali nella lotta Scudetto. Il problema rimonte subite inizia a diventare troppo grosso per non esser ...