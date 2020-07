City, lunedì la sentenza TAS contro la squalifica dalle coppe (Di venerdì 10 luglio 2020) Sarà resa nota lunedì la decisione sul ricorso del Manchester City al Tas contro la squalifica dalle coppe per due anni. Lo ha confermato lo stesso Tas in un comunicato. “Lunedì 13 luglio 2020 il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) annuncerà la decisione presa nell’ambito della procedura arbitrale tra il Manchester City Football Club … L'articolo City, lunedì la sentenza TAS contro la squalifica dalle coppe è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

