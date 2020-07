Cittadella-Crotone in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Le informazioni e come vedere Cittadella-Crotone, match valevole per la trentatreesima giornata di Serie B 2019/2020. I veneti sono reduci da uno scivolone inatteso sul campo del Pisa, l’aggancio in classifica del Pordenone e il sorpasso del Crotone. Calabresi stessi che hanno il approfittato di un Benevento distratto dalla festa per la promozione in Serie A battendolo col risultato di 3-0, consolidando il secondo posto. Gli uomini di Stroppa hanno ora tre punti di vantaggio su Pordenone e Cittadella. Calcio d’avvio alle ore 21:00 di venerdì 10 luglio. La diretta streaming è affidata alla piattaforma di DAZN. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti e gli ... Leggi su sportface

