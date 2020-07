Città metropolitana, si dimette il vicesindaco (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lascia l’incarico di vicesindaco della Città metropolitana, Francesco Iovino. Numero due di Luigi de Magistris alla guida dell’ex provincia, Iovino si dimette dopo il passaggio dei giorni scorsi in Italia Viva. L'articolo Città metropolitana, si dimette il vicesindaco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ettore_Rosato : A Napoli con @iovino_f, vice sindaco della Città Metropolitana, entrato a far parte del gruppo di @ItaliaViva. Il n… - CittaMetro_FI : Consiglio della Città Metropolitana di Firenze mercoledì 15 luglio - _fastfastfast : Praticamente come Sindaco della città metropolitana farà di tutto per bloccare Campi. - SilvioMagliano : Parte delle riserve finanziarie accumulate dalla Città Metropolitana sarà impiegata in interventi di edilizia scola… - Kappaellenet : Città Metropolitana di Napoli, via all’Albo e al Forum dei Giovani -

Ultime Notizie dalla rete : Città metropolitana Consiglio Metropolitano: si discute di mobilità e piani urbanistici Notizie Metropolitane