Città Metropolitana: lavoriamo per ripresa prossimo anno scolastico (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – La Citta Metropolitana di Roma capitale “sta lavorando con la Regione Lazio e l’Ufficio scolastico regionale per verificare insieme percorsi utili alla ripresa del prossimo anno scolastico. Stiamo verificando l’effettivo fabbisogno dei singoli Istituti che gia’ stanno rispondendo a un questionario proposto ai dirigenti scolastici dall’USR. I dati saranno messi a nostra disposizone per pianificare gli interventi confidando anche in ulteriori finanziamenti”. Cosi’ in una nota Teresa Zotta, vicesindaco della Citta’ Metropolitana di Roma. “Ringrazio il dottor Pinneri per la sua vicinanza manifestata gia’ con i fatti e non con le parole. Voglio ricordare che la Citta ... Leggi su romadailynews

Città metropolitana - si dimette il vicesindaco Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lascia l’incarico di vicesindaco della Città metropolitana , Francesco Iovino. Numero due di Luigi de Magistris alla guida dell’ex provincia, Iovino si dimette dopo il passaggio dei ...

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lascia l’incarico di della Città , Francesco Iovino. Numero due di Luigi de Magistris alla guida dell’ex provincia, Iovino si dopo il passaggio dei ... Città Metropolitana : protocollo per Fase 2 Roma – “Abbiamo costituito un Comitato per contenere la diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro. La Citta’ Metropolitana di Roma grazie al confronto con Cgil Cisl e Uil e dal proprio RLS, assieme al la Direzione ...

Roma – “Abbiamo costituito un Comitato per contenere la diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro. La Citta’ di Roma grazie al confronto con Cgil Cisl e Uil e dal proprio RLS, assieme al la Direzione ... Napoli - il vicesindaco della Città metropolitana passa a Italia Viva Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le voci, come anticipato da Anteprima 24, circolavano già da tempo. Ora è ufficiale: il vicesindaco della Città metropolitana, Francesco Iovino abbraccia Italia Viva. Lunedì ...

Ettore_Rosato : A Napoli con @iovino_f, vice sindaco della Città Metropolitana, entrato a far parte del gruppo di @ItaliaViva. Il n… - Canale48webtv : NEWS48 | In Sardegna 1 nuovo caso di coronavirus nella città metropolitana di Cagliari - LavoroLazio_com : Città metropolitana Roma, Zotta: 'Lavoriamo senza sosta per inizio anno scolastico' 'La Citta metropolitana di Roma… - ClaudioMasini7 : @oldclockend Considerato che non pullula di zone per costruire uno stadio, ne trovi lei una migliore e la suggerisc… - Scisciano : Città Metropolitana di Napoli, via all’Albo e al Forum dei Giovani -

Ultime Notizie dalla rete : Città Metropolitana Consiglio Metropolitano: si discute di mobilità e piani urbanistici Notizie Metropolitane