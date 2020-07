Cisgiordania, palestinese ucciso da soldati israeliani (Di venerdì 10 luglio 2020) Si è spento in ospedale dopo un’agonia durata alcune ore Ibrahim Abu Yaqoub, 29 anni, ferito al collo giovedì da un proiettile sparato da soldati israeliani a Kifl Hares, un villaggio palestinese nella Cisgiordania settentrionale. Secondo la versione diffusa dall’esercito israeliano, Abu Yaqoub, assieme a un altro palestinese, aveva lanciato una bottiglia incendiaria contro una pattuglia militare, che ha risposto aprendo il fuoco. Smentisce questo resoconto dell’accaduto Abdullah Kmail, governatore del distretto di Salfit. «Abu Yacoub non ha scagliato alcuna … Continua L'articolo Cisgiordania, palestinese ucciso da soldati israeliani proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

15enne palestinese ucciso in scontri con forze israeliane in Cisgiordania Un adolescente palestinese è rimasto ucciso la scorsa notte ad al-Fawar (presso Hebron, Cisgiordania) durante scontri con soldati israeliani impegnati in una retata. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa secondo cui il ...

LucaRigott : @EmmaKump @BennonsAndreaw Dunque, ho già scritto su questione palestinese e Israele qui, nonostante sia attivo da p… - gAt0r__ : '...il piano mira ad espandere la suddetta colonia, aggiungendo nuove unità di insediamento e espropriando terre di… - hamburgerdicalc : @nigirialtonno - ebrei in Cisgiordania non ci dovrebbero essere, gli ebrei occupano la maggior parte dello stato pa… - amaryllide1 : RT @GhitaIacono: Da #Amazon alla #CocaCola, adottano la campagna politicamente corretta #BlueLivesMatter.. Di Iyad Hallaq, palestinese ucc… - cohibadelaserna : RT @lifegate: In migliaia sono scesi in piazza contro l’annessione unilaterale da parte di #Israele di una porzione della #Cisgiordania pal… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisgiordania palestinese Cisgiordania, palestinese ucciso da soldati israeliani | il manifesto Il Manifesto Il Comune raccoglie l’appello (da Betlemme) a interessarsi della situazione in Medio Oriente: webinar in diretta venerdì

La data del primo luglio doveva segnare l’annessione a Israele del 30% della Cisgiordania e dei Territori occupati: uno scenario al momento rimandato, che rimane però obiettivo del nuovo governo presi ...

OPINIONE. Il Sionismo liberale ha spianato alla Destra israeliana la strada per l’annessione

Roma, 10 luglio 2020, Nena News – Il mese scorso, mentre il nuovo governo israeliano prestava giuramento, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato davanti alla Knesset che è tempo di “scrive ...

La data del primo luglio doveva segnare l’annessione a Israele del 30% della Cisgiordania e dei Territori occupati: uno scenario al momento rimandato, che rimane però obiettivo del nuovo governo presi ...Roma, 10 luglio 2020, Nena News – Il mese scorso, mentre il nuovo governo israeliano prestava giuramento, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato davanti alla Knesset che è tempo di “scrive ...