Ciontoli nuovo processo, Viola Giorgini ammessa come testimone: dovrà dire la verità (Di venerdì 10 luglio 2020) Ciontoli nuovo processo: l’Appello bis sull’omicidio di Marco Vannini potrebbe avere come protagonista principale, in qualità di persona informata sui fatti e chiamata a testimoniare in aula proprio dalla difesa, Viola Giorgini. Viola Giorgini parlerà in aula: avrà l’obbligo di dire la verità Viola fu accusata inizialmente di sola omissione di soccorso ma venne assolta già in primo grado. La ragazza, quindi, nel secondo processo d’appello sul caso Vannini parlerà non da imputata e nel deporre avrà l’obbligo di dire la verità. Dovrà ripetere ancora una volta cosa accadde la sera del 17 maggio ... Leggi su urbanpost

