Cinematica, Ildegarda Von Bingen e le altre (Di sabato 11 luglio 2020) Fosse nata solo cento anni dopo HIldegarda Von Bingen, classe 1098, sarebbe stata bruciata come strega e non proclamata santa e dottore della Chiesa. Invece le è capitato di venire al mondo, decima figlia di famiglia agiata, nel Medioevo della prima crociata, un momento non buio come perlopiù ritenuto, ma al contrario luminoso, per chi poteva permetterselo, di ricerca culturale, vivido dei colori delle miniature e delle pietre, degli erbari e dei bestiari, E risuonante di musica. Tutte componenti che … Continua L'articolo Cinematica, Ildegarda Von Bingen e le altre proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

"Cinematica", Simona Lisi porta in scena ‘Lingua ignota’

E’ lo spettacolo ‘Lingua ignota’, di e con Simona Lisi, il pezzo forte della seconda giornata del festival ‘Cinematica’. Questa sera (ore 21.30) nella corte interna della Mole Vanvitelliana di Ancona ...

