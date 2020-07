Cinema: arriva nelle sale “L’eroe”, l’ultimo film con Salvatore Esposito [VIDEO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Cinema: debutta nelle sale il nuovo film di Salvatore Esposito. Nel film anche Cristina Donadio, compagna di Esposito sul set di “Gomorra”. Ieri al Cinema ha debuttato L’eroe, opera prima del regista Cristiano Anania. Protagonista del film sarà Salvatore Esposito nei panni di un giornalista. Nel cast anche Cristina Donadio, che ha già lavorato con Esposito sul set di Gomorra. Oltre ai già citati Esposito e Donadio, gli altri membri del cast saranno Marta Gastini, Vincenzo Nemolato, Enrica Guidi. La trama racconta la storia di un giornalista alle prese con le difficoltà lavorative e un ... Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Cinema arriva A Gli Orsi arriva il “Cinema all'aperto”: dal 9 luglio al 2 agosto ilbiellese.it Tax Credit, Franceschini “Misure straordinarie per il cinema”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato di concerto con il Ministro delle Finanze, Roberto Gualtieri, un potenziamento del Ta ...

Uci, le sale restano vuote Apertura dopo Ferragosto?

Le sale sbarrate. In sè potrebbe essere anche il titolo di uno di quegli horror che vanno tanto bene alla mezzanotte di sabato. E invece è la malinconica foto del mondo cinema. Che ad Arezzo, come se ...

