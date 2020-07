Cinema, al via le celebrazioni per i 50 anni del Giffoni Film Festival (Di venerdì 10 luglio 2020) In una forma sobria per i tempi difficili che stiamo vivendo, inizierà giovedì 16 luglio alle 10 il lungo percorso di celebrazioni dedicate a #Giffoni50. Il programma originario prevedeva una serie di attività a partire da febbraio, ma l’emergenza sanitaria ha costretto tutti a rimodulare gli impegni presi. Giffoni non si è mai tirato indietro, né ha mai pensato di abbandonare i milioni di ragazzi che con ansia attendevano di vivere un’esperienza straordinaria, fatta di incontri e confronti con coetanei di 54 nazioni, talenti, rappresentanti delle istituzioni, premi Oscar e Nobel, oltre che di anteprime e delle migliori produzioni Cinematografiche al mondo. Ancora una volta Giffoni fa scuola, rimodulando con una nuova geometria creativa e organizzativa ... Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : #Cinema: Olivia de Havilland ha 104 anni, ultima delle grandi dive dell'epoca d'oro di Hollywood. Fu Melania in 'Vi… - ignaziocorrao : Un uomo che riusciva a far parlare la musica e suscitare emozioni senza tempo e confine. Addio maestro, la notte ti… - voguemagazine : From Michelangelo Antonioni’s eerie L'Avventura to Luchino Visconti’s lush Death in Venice, these are our favorite… - fraty_ : Ennio Morricone - Dal sex appeal al primo Fellini (Nuovo Cinema Paradiso... - MaxGalloClub : Massimiliano Gallo: «Liberiamoci dai pregiudizi» -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema via Al via la rassegna 'Cinema Sotto le Stelle' AlessandriaNews Il cinema riparte con Fellini a Villa Erba

Giro del mondo fra luoghi urbanizzati e paesaggi naturali, ai tempi del coronavirus, grazie alla magia della settima arte. Una settimana di cinema con il Lake Como Film Nights, evento nell’ambito dell ...

