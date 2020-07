Cina, individuati i tre siti contaminati dalla peste (Di venerdì 10 luglio 2020) Tre siti contaminati dai batteri responsabili della peste bubbonica sono stati individuati in Cina dalle autorità sanitarie della Mongolia Interna e disinfettati. L’intervento delle autorità cinesi è stato tempestivo, dopo il piccolo focolaio che si era venuto a creare in questa sperduta regione autonoma, confinante con Russia e Mongolia. L’unico sito menzionato dalla Commissione per … Cina, individuati i tre siti contaminati dalla peste InsideOver. Leggi su it.insideover

Cina individuati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cina individuati