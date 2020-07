Ciciretti punisce Nesta, show del Crotone. Pari Benevento, retrocede il Livorno (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Crotone si impone 3-1 a Cittadella e consolida il secondo posto alle spalle del già promosso Benevento , fermato sull'1-1 al Vigorito dal Venezia . Il Cosenza crolla 5-1 a La Spezia, mentre alla ... Leggi su corrieredellosport

Ritmi blandi al Vigorito col Benevento già certo di partecipare al prossimo massimo campionato italiano. Due occasioni per parte nella prima frazione, firmate Tello e Maggio per i padroni di casa e Lo ...Gli azzurri tornano a far punti e fermano la capolista Benevento che in virtù degli altri risultati deve rimandare la sua festa. Un passo avanti indubbio rispetto alla prestazione di Spezia visto anch ...