Ciao Darwin razzista? Accusa pesante, risponde Marco Salvati (Di venerdì 10 luglio 2020) Ciao Darwin Accusato di razzismo. Una nuova critica, questa, mossa dall’economista americano David Adler, che è rimasto sconcertato dall’immagine di una donna “straniera” all’interno di un cilindro riempito d’acqua. Un problema di razzismo, per lui, un messaggio inequivocabile; ma la verità è un’altra: Ciao Darwin si è sempre battuto per annullare le differenze insensate che … L'articolo Ciao Darwin razzista? Accusa pesante, risponde Marco Salvati proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

darthb3lle : RT @beatatts: gli americani che pensano che affoghiamo immigrati a Ciao Darwin quando loro letteralmente li ammazzano perché respirano - rachele98_ : RT @beatatts: gli americani che pensano che affoghiamo immigrati a Ciao Darwin quando loro letteralmente li ammazzano perché respirano - SbRocko1 : @MissiTaglia Che c'è? Che succede? È andato in TT Ciao Darwin? Ma sul serio?! - falostesso : @lorepag_ bandierino in difesa dell’italico Ciao Darwin - benjisbabey : RT @beatatts: gli americani che pensano che affoghiamo immigrati a Ciao Darwin quando loro letteralmente li ammazzano perché respirano -