Chiellini: “Vogliamo arrivare alla finale si Lisbona, ma prima la Serie A” (Di venerdì 10 luglio 2020) Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è intervenuto in collegamento con la diretta UEFA per i sorteggi di Champions League in vista della fase finale della competizione. Il giocatore ha commentato il momento di stop dovuto al coronavirus e le ambizioni dei bianconeri per questa stagione.Chiellini: "Vogliamo provare ad arrivare a Lisbona"caption id="attachment 860461" align="alignnone" width="723" Giorgio Chiellini (getty images)/caption"Non è stato facile rimanere in forma, soprattutto per i più anziani come me. La mattina mi svegliavo presto per potermi allenare due ore da solo. Dopo la colazione poi iniziava il vero allenamento: rincorrere mia figlia!", ha scherzato Chiellini che poi ha commentato: "Il lato positivo è stato poter ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Chiellini: 'Vogliamo arrivare alla finale si Lisbona, ma prima la Serie A' - - junews24com : Chiellini: «Vogliamo andare a Lisbona, ma prima campionato e Champions» - - Maggico7 : @Antonin30880485 @kravotz Godin è messo molto meglio di Chiellini, se vogliamo dirla tutta. Godin è semplicemente i… - XXXnewssSoccer : CUORE+GARRA+TALENTO=DEMIRAL De ligt e Demiral sono il presente e futuro, vogliamo tutti bene a Bonucci e Chiellini… - 1987_Lorenza : RT @tomivan72: @1987_Lorenza Avevamo chiellini e demiral...cazz sono ancora rotti!!! Comunque rugani nonostante sia una vita che non gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini “Vogliamo Milan, Emerson è tornato Calcioblog.it