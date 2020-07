Chiara Ferragni presenta la gemellina di Leone, follower senza parole: “È identica…” [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Chiara Ferragni presenta la ‘gemellina’ di Leone Dopo il grande successo ottenuto su Instagram, con oltre venti milioni di follower, Chiara Ferragni sta sbancando anche su Tik Tok, il social network cinese in voga tra gli adolescenti. Qui la nota fashion blogger cremonese conta quasi tre milioni di seguaci che ogni giorno vedono video divertenti dell’influencer insieme ai componenti della sua famiglia. E proposito di questo di recente la moglie di Fedez ha presentato sul nuovo media la piccola Nya, una bimba bionda identica al figlioletto Leone Lucia che ha due anni. Una bambina talmente uguale a quest’ultimo che in tani s sono azzardati a dire che sono due gocce d’acqua. Ma andiamo a ... Leggi su kontrokultura

