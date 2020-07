Chiara Ferragni il re Mida del digitale. Un post vale 52mila euro (e ha successo pure se canta) (Di venerdì 10 luglio 2020) Tutto ciò che tocca, diventa oro. Chiara Ferragni si aggiudica sul campo il titolo di re Mida del digitale, consacrata, in ultima battuta, dalla Instagram Rich List 2020. L’agenzia inglese di digital marketing Hopper HQ ha stilato una classifica degli influencer più pagati per singolo post e, neanche a dirlo, la Blonde Salad svetta su tutti nella sezione italiana. Il guadagno stimato a post è di circa 52mila 600 euro: somma che nella classifica mondiale (dominata da Dwayne Johnson che per ogni pubblicazione incasserebbe 1 milione di dollari) le fa conquistare un rispettoso 65esimo posto. Tra gli italiani, non ce n’è invece per nessuno. Segue in seconda posizione Gianluca Vacchi, che ... Leggi su huffingtonpost

