Chiara Ferragni derisa per il video con Baby K: ecco la sua risposta mitica (Di venerdì 10 luglio 2020) Chiara Ferragni non sopporta gli hater e a molti d loro se scrivono cose che non le piacciono risponde, a volte seccamente altre in modo ironico, come è accaduto di recente e tutto postato sulle storie di Instagram Tutto ciò che fa l’influencer trova il consenso dei suoi fan e raramente c’è qualcuno che critica la Ferragni. Stavolta una hater sul video di ”Non mi basta più” lanciatoArticolo completo: Chiara Ferragni derisa per il video con Baby K: ecco la sua risposta mitica dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

RadioR101 : #R101News: @BABYKMUSIC e @ChiaraFerragni, ecco il video ufficiale di 'Non mi basta più'?????????? Guardalo su… - Primaonline : Un post di Chiara Ferragni vale 52mila euro, uno di Vacchi 41. Ecco quanto guadagnano i top influencer italiani e i… - bananascatlady : Baby K e Chiara Ferragni - oniedirection_ : RT @obvsessedems: io uguale a Chiara Ferragni che urla 'QUESTO È IL PEZZO MIO PREFERITO' ogni qualvolta ascolto una canzone degli One Direc… - Primaonline : Un post di Chiara Ferragni vale 52mila euro. Ecco quanto guadagano i top influencer italiani e internazionali secon… -