Chiara Ferragni, attacco in piena regola nei suoi confronti. Ma la risposta dell’influencer è epica: solo applausi (Di venerdì 10 luglio 2020) Tutti hanno e stanno ammirando il nuovo videoclip di Baby K, con la partecipazione straordinaria di Chiara Ferragni. La canzone ‘Non mi basta più’ sta diventando un vero e proprio tormentone estivo. Ma non tutti hanno apprezzato in particolare la performance fornita dall’influencer, ritenuta inadatta a questo ruolo. Se da una parte ci sono stati complimenti a non finire, dall’altra sono usciti fuori i sempre presenti hater che l’hanno attaccata in maniera molto dura. Stavolta però la moglie di Fedez non è rimasta in rigoroso silenzio, ma ha risposto epicamente. Probabilmente la contestatrice mai si sarebbe aspettata di trovarsi di fronte una replica del genere. La stessa Chiara ha comunque precisato di non essere assolutamente una cantante ed ha deciso di partecipare ... Leggi su caffeinamagazine

