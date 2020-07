Chiara Biasi bikini mozzafiato, sensuale come una regina egiziana: «Impressionante, wow» (Di venerdì 10 luglio 2020) Lunghi capelli mori, occhi da pantera e un fisico che fa sognare, stiamo parlando della bellissima Chiara Biasi. L’estate porta con sé tante cose belle e tra queste ci sono gli scatti sexy dell’influencers. L’ultima foto della Biasi su Instagram è mozzafiato. Un bikini sensuale e un fisico spettacolare. Non ci stupisce che abbia più di due milioni di followers. Amica stretta di Chiara Ferragni e Veronica Ferraro, la Biasi fa parte del magico trio che ha portato il concetto di influencer in Italia. A differenza delle sue colleghe il suo blog e i suoi social non sono incentrati unicamente sulla moda, ma spaziano tra tutte le sue passioni: dai viaggi agli animali. Non le piace definirsi “fashion blogger”, ... Leggi su urbanpost

OFlOUCHOS : @biancalyuna No, un conto sono le offese che stanno scrivendo qui sotto che sono inaccettabili, ma 'la magrezza', a… - aperitivocongin : RT @NotyourVers: Chiara Biasi ha sempre proposto un ideale di fisico che dire malsano è un eufemismo. Ricordo una foto (poi rimossa) dove s… - eelveen : Io sono piena di amici e amiche che mangiano DI TUTTO e non gli si gonfia la pancia sooo è possibile non succeda pure a Chiara Biasi - fuocoesangue : Che palle voglio il costume di Chiara Biasi - unarosadiversa : @lavfreaks Ho visto il tweet comunque ed i commenti sono tutti scritti da gente che elogia i corpi morbidi ma Chiar… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Biasi Chiara Biasi: più che un’influencer, una cattiva influenza: i fatti DonnaPOP Palermo, da Gibellina al Loggiato, le opere di Bias, la biennale d'arte della spiritualità

“The time of game- the game of time” è il titolo della edizione 2020 di Bias, Biennale internazionale dedicata alle molteplici forme espressive legate ai temi della spititualità, che attraverso arti v ...

Elisabetta Canalis, la foto in intimo conquista i follower: nude look su Instagram

Elisabetta Canalis con gli scatti in intimo conquista i suoi fan sulla rete. Dal suo account Instagram ha postato delle foto con una lingerie nude look, che ha fatto un pieno di like e commenti entusi ...

“The time of game- the game of time” è il titolo della edizione 2020 di Bias, Biennale internazionale dedicata alle molteplici forme espressive legate ai temi della spititualità, che attraverso arti v ...Elisabetta Canalis con gli scatti in intimo conquista i suoi fan sulla rete. Dal suo account Instagram ha postato delle foto con una lingerie nude look, che ha fatto un pieno di like e commenti entusi ...