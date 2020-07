"Chiappone impiegatizio"? La furia dell'Azzolina per il titolo di Dago: "Vergognoso. Se fosse la pancia di Salvini..." (Di venerdì 10 luglio 2020) Ieri, giovedì 9 luglio, sono rimbalzate un po' ovunque le foto di Lucia Azzolina in bikini, pizzicata da Diva e Donna durante un bagno al mare in solitaria. E quelle immagini sono rimbalzate anche su Dagospia, che all'articolo ha riservato un titolo dei suoi, cattivissimo. Si leggeva, tra le altre: "Bikini blu, smalto rosso, Chiappone impiegatizio da lavoro sedentario". Definizione che la Azzolina ha gradito il giusto. E lo ha detto chiaro e tondo a In Onda, il programma su La7 di David Parenzo e Luca Telese, dove era ospite in serata. "Il sedere di un uomo è spiattellato sui giornali con lo stesso disprezzo?", chiedeva retorica il ministro dell'Istruzione M5s. E ancora: "Avete mai visto un titolo sprezzante sulla pancia ... Leggi su liberoquotidiano

