“Chi l’ha visto?”: la storia di Maria Giovanna Aprile, scomparsa da Scicli (Di venerdì 10 luglio 2020) Nell’ultima puntata del noto programma Rai“Chi l’ha visto?”Federica Sciarelli si è occupata del caso di scomparsa di Maria Giovanna Aprile. La ragazza sparì nel nulla a soli 27 anni il 25 ottobre 1998 da Scicli, cittadina in provincia di Ragusa. Maria Giovanna era sposata con Carmelo ed era madre di due gemellini, oramai divenuti dei ragazzi. Il giorno in cui scomparve era una domenica come tante, la madre stava preparando il pranzo. All’ora in cui tutti avrebbero dovuto mangiare insieme si presentò solo il marito di Maria Giovanna Aprile, da solo. La suocera chiese al genero dove fosse la figlia, ma Carmelo si sarebbe limitato a rispondere: “Se n’è ... Leggi su kontrokultura

