Che fine ha fatto il parco di Kobe? Non ha mai riaperto, e sono tornati i vandali (Di venerdì 10 luglio 2020) Ma il parco di via dell’Erba? Quello diventato famoso – anche a livello internazionale – per il memorial di Kobe Bryant e varie iniziative dal basso che lo imposero come priorità al Comune di Napoli, che l’aveva lasciato in preda ai vandali. Dopo i proclami, dopo una ripulita, e il lockdown, non se ne sa più nulla. Il parco è chiuso. La sera è il far West, come se non fosse mai cambiato niente. A chi è servito tutto ciò, chi ne ha giovato? La risposta è semplice: nessuno. Ricorderete la passerella di febbraio, la roboante promessa “adesso ci penso io” del sindaco. I lavori sono stati eseguiti: hanno fissato le recinzioni (già divelte), hanno dato una mano di pittura al gabbiotto della guardiania. I lavori ... Leggi su ilnapolista

Marcozanni86 : Capite perché forzano così tanto ora per ingabbiare #Italia con il #MES? Sanno che con le condizioni che si deterio… - matteosalvinimi : La priorità di PD e 5 Stelle? Una legge elettorale per 'disarticolare l'attuale opposizione e impedirne la vittoria… - Radio1Rai : #cassaintegrazione ???Luigi Sbarra, @CislNazionale, a @radioanchio: 'La norma mette in campo misure indispensabili m… - Turi_000 : @liamvoice_ È buonissima... c'è una pizzeria qua vicino che ne fa una spettacolare ... la porta a fine pasto a fette come dolce - Antongiulio2 : RT @CarloCalenda: Riflessione politica: ma chi ce lo fa fare di proporre un Governo di unita’ in un paese che perderà l’11% del PIL e 2 mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine La storia infinita, che fine hanno fatto i protagonisti Corriere della Sera Come scaricare iOS 14: la guida passo per passo

Tutte le persone che testeranno la beta di iOS 14 possono segnalare bug più o meno importanti, al fine di arrivare al rilascio della versione definitiva. Il primo passo importante prima di installare ...

WSOPE: analisi di 3Bet e check-call di Farrell che mandarono in tilt Bujtas

Parliamo di Niall Farrell, attore del colpo che vi andiamo a presentare al main event delle WSOPE da €10.350. A fine Day 2 Farrell giocava da chipleader, o almeno lo era in compagnia di altri due o ...

Tutte le persone che testeranno la beta di iOS 14 possono segnalare bug più o meno importanti, al fine di arrivare al rilascio della versione definitiva. Il primo passo importante prima di installare ...Parliamo di Niall Farrell, attore del colpo che vi andiamo a presentare al main event delle WSOPE da €10.350. A fine Day 2 Farrell giocava da chipleader, o almeno lo era in compagnia di altri due o ...