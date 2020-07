Champions League, sorteggi sfortunati per le italiane (Di venerdì 10 luglio 2020) AGI - Definito il tabellone dei quarti di finale di Champions League, prima partita secca nella Final Eight che si svolgerà a Lisbona, in Portogallo, dal 12 al 23 agosto. Sono 4 le squadre ad avere già in tasca il biglietto per la Final Eight di Lisbona: Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint-Germain. Da disputare, invece, le gare di ritorno degli ottavi in programma tra il 7 e l'8 agosto. La prima sfida del mini-torneo che assegnerà la Champions League 2020 mette di fronte Real Madrid/Manchester City contro Lione/Juventus; Lipsia-Atletico Madrid; Napoli/Barcellona-Chelsea/Bayern Monaco; Atalanta-Paris Saint-Germain. Le 7 partite della Final Eight in programma si disputeranno tutte nella Capitale utilizzando lo Stadio da Luz del Benfica (che ospiterà anche la ... Leggi su agi

