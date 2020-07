Champions League: l’Atalanta pesca il PSG, sorteggio duro anche per Napoli e Juve (Di venerdì 10 luglio 2020) A Nyon sono appena terminati i sorteggi per i quarti di finale di UEFA Champions League che andranno in scena dal 12 al 15 luglio. Ecco il tabellone completo: Real Madrid/Manchester City VS Olympique Lione/Juventus RB Lipsia-Atletico Madrid Napoli/Barcellona-Bayern Monaco/Chelsea Atalanta-PSG Per quanto riguarda le semifinali, l’Atalanta potrebbe affrontare la vincente fra RB Lipsia e Atletico Madrid. Dall’altra parte, invece, possibile derby in semifinale fra Juventus e Napoli. L'articolo Champions League: l’Atalanta pesca il PSG, sorteggio duro anche per Napoli e Juve proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

