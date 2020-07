Champions League, il percorso delle Final Eight. Possibile incrocio tra Napoli e Juventus in semifinale (Di venerdì 10 luglio 2020) Ecco il percorso delle Final Eight di Champions League Si è concluso da poco a Nyon il sorteggio delle Final Eight di Champions League che si svolgerà dal 12 al 23 agosto in Portogallo. Prima però dal 7 all’8 agosto si svolgeranno le restanti partite degli ottavi di Finale. Tutte le partite inizieranno alle 21:00. Quarti di Finale Date 12-13-14-15 agosto 1 Real Madrid-Manchester City vs Lione-Juventus 2 Lipsia vs Atletico Madrid3 Napoli-Barcellona vs Chelsea-Bayern Monaco4 Atalnta vs PSG SemiFinali 18 e 19 agosto SemiFinale A (1) Real Madrid-Manchester ... Leggi su intermagazine

