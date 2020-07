Champions League, il Lione torna in campo in vista del match con la Juventus (Di venerdì 10 luglio 2020) Il ritorno della gara di Champions League 2019/2020 tra Juventus e Lione si disputerà venerdì 7 agosto alle ore 21.00, ripartendo dall’1-0 in favore dei francesi che, però, da marzo non sono più scesi in campo. Il club transalpino, dunque, ha deciso di organizzare un mini-torneo chiamato Veolia Trophy, presso il proprio stadio, il Gropama. La competizione si svolgerà tra il 16 e il 18 luglio e vi prenderanno parte anche Nizza, Celtic e Rangers; un modo per cercare di raggiungere la giusta preparazione in vista dell’impegno più importante della stagione del Lione. Leggi su sportface

Uva (vicepresidente UEFA) : «Champions ed Europa League finiranno a porte chiuse» Michele Uva, vicepresidente UEFA, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della possibile riapertura degli stadi Michele Uva, vicepresidente UEFA, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della possibile riapertura degli stadi in Champions ed Europa League . ...

Michele Uva, vicepresidente UEFA, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della possibile riapertura degli stadi Michele Uva, vicepresidente UEFA, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della possibile riapertura degli stadi in Champions ed . ... Vicepresidente UEFA : “Champions ed Europa League termineranno a porte chiuse” Michele Uva, Vicepresidente della UEFA , è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “Champions League ed Europa League finiranno a porte chiuse. Bisogna rispettare i protocolli dei governi. Aprire ...

Michele Uva, della , è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “Champions ed finiranno a chiuse. Bisogna rispettare i protocolli dei governi. Aprire ... Champions League – Il PSG teme l’Atalanta - Tuchel : “squadra spettacolare - segna tanto. Serve cautela” PSG-Atalanta è un sorteggio complicato… per entrambe. La Champions League post-Covid è una vera e propria incognita, soprattutto dal punto di vista fisico. Se è vero che i francesi possono contare su stelle del calibro di ...

Gazzetta_it : Il rigore perfetto: #Champions 2003, Milan in trionfo con la freddezza di #Shevchenko - AAlciato : Date Champions League: -Juventus-Lione, 7 agosto ore 21 -Barcellona-Napoli, 8 agosto ore 21 -Atalanta-Psg, Est… - SkySport : ?? Sorteggi Champions League ? Alle 12:00 ?? Su Sky Sport Football e Sky Sport 24 ?? In live streaming sul sito di Sky… - PasqualeAvitab3 : Modalità Champions League on ???????????? carichi #GOR3D - sportface2016 : #ChampionsLeague, il #Lione torna in campo in vista del match con la #Juventus -