Champions League ed Europa League, i sorteggi (Di venerdì 10 luglio 2020) Quello di agosto sarà il mese dedicato esclusivamente alle coppe europee, con Champions League ed Europa League che terranno compagnia agli italiani in vacanza. Dopo aver dato l'ok per la ripresa, a Nyon si sono tenuti i sorteggi delle due competizioni, che verranno portate a termine con l'inedita formula delle Final Eight, format mai sperimentato prima. Il sorteggio di Champions League Dove eravamo rimasti? Quattro squadre erano già certe di partecipare alle Finals, in programma a Lisbona dal 12 al 23 agosto: Atalanta, Atletico Madrid, Psg e Lipsia. Le altre quattro saranno decise al termine delle gare di ritorno degli ottavi di finale, non disputate a causa dello stop imposto ... Leggi su gqitalia

