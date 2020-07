Champions, ai quarti l’Atalanta incontra il Paris Saint Germain (Di venerdì 10 luglio 2020) Sarà il Paris Saint Germain l’avversario dell’Atalanta nei quarti di finale della Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa a Nyon. Percassi: «Giocheremo con umiltà e determinazione,sa rà un appuntamento storico». Leggi su ecodibergamo

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - La vincente di Real Madrid-Manchester City è l'avversario nei quarti della vincente dell'ottavo tra Juventus e Lione in Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio in corso ...BERGAMO - “E' un orgoglio essere qui tra le otto protagoniste per l’Atalanta e per tutta la città di Bergamo". Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha commentato così i sorteggi di Champions ...