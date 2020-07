Ceprano, bloccano un furgone e rompono un finestrino per riscuotere un debito: denunciati due giovani ghanesi (Di venerdì 10 luglio 2020) Si sono piazzati nel bel mezzo della carreggiata ed hanno impedito che un commerciante 61enne di Ceprano potesse transitare con il suo furgone. Una volta bloccato il mezzo, hanno chiesto al negoziante di onorare un debito che – a loro dire – l’uomo aveva nei loro confronti, pari a 200 euro. Quindi, hanno danneggiato il vetro dello sportello anteriore del furgone. Protagonisti dell’episodio sono stati due giovani del Ghana, di 25 e 28 anni, incensurati ed entrambi residenti a Ceprano, che stamattina sono stati rintracciati dai carabinieri della locale stazione che li hanno deferiti in stato di libertà con l’accusa di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni e danneggiamento”, il tutto in concorso fra loro. Alla denuncia i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

