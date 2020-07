Cefalea cronica riconosciuta come malattia sociale in Italia: appena approvata la legge (Di venerdì 10 luglio 2020) “A distanza di circa 15 mesi dall’approvazione della Camera del 18 aprile 2019, si è appena concluso presso il Senato della Repubblica Italiana il percorso Parlamentare di approvazione della proposta di legge “Disposizioni per il riconoscimento della Cefalea primaria cronica come malattia sociale”. La Societa’ Italia di Neurologia (SIN), la Societa’ Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC) e l’Associazione Nazionale per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF) plaudono al raggiungimento di questo obiettivo storico per i nostri pazienti, che da’ finalmente un giusto riconoscimento alla loro condizione di forte disagio. Confidiamo che alla nuova ... Leggi su meteoweb.eu

