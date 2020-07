Cecchina di Albano, violento incendio a Via Roncigliano (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono appena terminate le operazioni di spegnimento per un incendio di Cecchina di Albano, che aveva interessato un terreno con vista su Via Roncigliano. In questo spazio agricolo le Forze dell’Ordine hanno scoperto esserci stati posizionati quintali di rifiuti, in particolar modo dei copertoni e altro materiale plastico. Sul posto si sono battute per diverse ore le squadre dei Vigili del Fuoco di Marino, con la collaborazione della Protezione Civile di Ariccia. La Polizia Locale di Ariccia Castel Gandolfo ha fatto partire delle indagini sul fatto, soprattutto per risalire al proprietario del terreno vicino all’ex discarica. Si ricerca anche il colpevole che ha dato fuoco ai quintali di rifiuti, che oltretutto si è reso protagonista di questo vastissimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

