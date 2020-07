Cavani-Roma, l’intermediario: “Si sta facendo il possibile per accelerare la trattativa” (Di venerdì 10 luglio 2020) Gaston Fernandez torna a parlare. L’intermediario nella trattativa tra la nuova cordata interessata alla Roma ed Edinson Cavani ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it. Eccone un estratto: “La situazione Cavani è rimasta quella di pochi giorni fa, non ci sono grandi novità. La cordata che vuole acquisire la Roma sta provando a inserirsi … L'articolo Cavani-Roma, l’intermediario: “Si sta facendo il possibile per accelerare la trattativa” Leggi su dailynews24

Perché se non esiste nessuna cordata di un gruppo sudamericano molto vicino come dicono da diversi giorni la… #Roma , conferme su #Cavani e la cordata sudamericana: "Si continua a trattare..." Fernandez: 'La cordata sudamericana vuole la Roma e vuole portare @ECavaniOfficial nella Capitale' Secondo me cercano solo di fare pubblicità a Cavani sfruttando la situazione "Roma". La cosa che mi r…