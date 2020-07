Caterina Balivo Instagram mini bikini ‘imbarazzante’, milf senza freni: «Che mezzucci per prendere like» (Di venerdì 10 luglio 2020) Si espone al sole con la giusta protezione ma non con il giusto costumino Caterina Balivo: la conduttrice partenopea scatena l’euforia ma anche qualche critica dal mondo Instagram ormai tanto caro a influencer e volti noti. In vacanza con la famiglia dopo la fortunata stagione di Vieni da me, Caterina continua a condividere con il seguito scatti paradisiaci. E in un bikini entusiasmante manda in visibilio quasi un milione e mezzo di followers oggi all’attivo sul suo profilo personale. Sfiora i 30 mila like e una marea di commenti uno degli ultimi post. Leggi anche >> Teresanna Pugliese Instagram falcata decisa controvento, il vestito si apre proprio lì: «Che stacco» Caterina Balivo ... Leggi su urbanpost

Affaritaliani : Caterina Balivo passa a Canale 5? Arriva la risposta di Mediaset - Notiziedi_it : Caterina Balivo lascia la Rai per Canale 5? Interviene Mediaset che fa chiarezza - corrierece : Caterina Balivo e la foto social che fa discutere - #Aversa #Caserta #CaterinaBalivo #Instagram #Progetti -… - Novella_2000 : Caterina Balivo lascia la Rai per Canale 5? Interviene Mediaset che fa chiarezza -