Caterina Balivo, incidente sexy? Una foto in costume in piscina scatena… Libero (Di venerdì 10 luglio 2020) “Caterina Balivo, il bikini non contiene il seno: incidente sexy, uno scorcio proibitissimo”, leggiamo su Google Trends. E’ un articolo di Libero Quotidiano. Conosciamo il taglio sensazionalistico di Libero Quotidiano, per carità. Ma temevamo stavolta di aver perso quello che poteva essere davvero qualcosa di notiziabile, parlando addirittura di incidente sexy. Andiamo quindi a leggere … L'articolo Caterina Balivo, incidente sexy? Una foto in costume in piscina scatena… Libero NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

ONadde : @marioadinolfi Scusa ma Caterina balivo? Mara Venier? Milly Carlucci? Andrea Delogu? Bianca guaccero? Tutti trans? - infoitcultura : Caterina Balivo, lo scatto al tramonto: maglietta bianca che fa sognare – Foto - infoitcultura : Caterina Balivo a Mediaset? Retroscena dello “sgarbo” alla Rai - bellicapelli15 : Retroscena Blogo: Caterina Balivo e la voce sul futuro a Canale 5 - infoitcultura : Caterina Balivo, il costume non contiene il decolletè: bellissima in bikini -