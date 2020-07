Catania, lega la figlia di 15 mesi al seggiolone e la lancia contro l’auto del padre (Di venerdì 10 luglio 2020) È un quadro decisamente preoccupante e scioccante quello emerso dalle indagini dei Carabinieri di Catania. Secondo quanto riportano numerose fonti, una madre avrebbe legato la figlia di 15 mesi al seggiolone, per poi lanciarla contro l’auto del padre. A rompere il silenzio sulle tremende violenze sarebbe stata una parente: la sua denuncia ha portato all’arresto della donna. legata per ore al seggiolone a 15 mesi La vicenda è riportata dai principali quotidiani locali, che raccontano di come una 23enne di Acireale, madre di 3 figli, si sarebbe resa artefice di numerosi comportamenti violenti verso la figlia più piccola, di meno di 2 anni. Viene ... Leggi su thesocialpost

tusciaweb : Lega la figlia di 2 anni al seggiolone e le spezza i denti Catania - Legava la figlia di due anni al seggiolone pe… - Chili96258899 : RT @CrisciGloria: Lega la figlia di 2 anni e le rompe i denti, agghiacciante storia di una donna finita ai domiciliari - mapiele : RT @CrisciGloria: Lega la figlia di 2 anni e le rompe i denti, agghiacciante storia di una donna finita ai domiciliari - CrisciGloria : Lega la figlia di 2 anni e le rompe i denti, agghiacciante storia di una donna finita ai domiciliari - Galatone : opocaj: Catania choc, lega la figlia di 15 mesi al seggiolone per ore -