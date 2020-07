Caso De Martino-Belen, il marito di Alessia Marcuzzi va dall'avvocato (Di venerdì 10 luglio 2020) Paolo Calabresi Marconi in difesa della moglie Alessia Marcuzzi, al centro dello scandalo corna Stefano De Martino-Belen Rodriguez: vuole passare alle vie legali nonostante la crisi coniugale. Il settimanale “Oggi”, in edicola, ha pubblicato nuovi dettagli sul clamoroso triangolo estivo smentito da tutti e tre i diretti interessati senza che qualcuno gli abbia creduto. Anzi. Sono spuntate alcune fotografie di un fiore viola con gli stessi difetti pubblicate a maggio su Instagram sia dalla Marcuzzi sia da De Martino con like reciproci, segno che probabilmente erano stati insieme da qualche parte dopo che Belen aveva scoperto la tresca dal cloud dell'Ipad collegato con l'iphone dove piovevano messaggi “inequivocabili” della ... Leggi su iltempo

