Caso Cerciello Rega, la madre dell’assassino: “Fai come Amanda Knox” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Nel 2019 la notizia dell’uccisione del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega di Somma Vesuviana accoltellato a Roma mentre era in servizio ha scosso tutti. Dopo aver confessato, l’americano Elder Finnegan Lee, sotto processo per l’omicidio del vicebrigadiere, nel settembre 2019 incontra in carcere la madre a cui confida il suo malessere. È a quelle confidenze che la madre rievoca una storia che pare simile a quella del figlio, la vicenda di Amanda Knox: “Ha scritto un libro con un contratto di pubblicazione da quattro milioni di dollari e La sua sopravvivenza è stata la scrittura di quel diario”. Il figlio pare non conoscere il Caso della studentessa americana che la madre ... Leggi su anteprima24

