Caso camici in Lombardia, si dimette il dg della centrale acquisti (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono ancora in corso, dopo 2 giorni, le acquisizioni delle fiamme gialle negli uffici della società Aria, la centrale acquisti regionale, e anche nella sede della Regione Lombardia, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sull'acquisto di camici dalla Dama Spa, l'azienda di proprietà del cognato del governatore Attilio Fontana. Gli uomini del nucleo valutario della Guardia di Finanza stanno cercando documenti sulla vicenda da mercoledì e non hanno ancora terminato di ispezionare carte, file archiviati e soprattutto una documentazione mail corposa. Proprio questo pomeriggio, mentre i finanzieri insieme ai consulenti di Price Waterhouse Coopers nominati dalla procura, erano ancora negli uffici di ... Leggi su agi

mante : Il caso de camici venduti dal cognato di Fontana alla Regione Lombardia che poi diventano un regalo quando Report n… - fanpage : Caos camici in Lombardia, sono in corso verifiche sul ruolo del governatore Attilio Fontana - Agenzia_Ansa : #Casocamici in Lombardia: indagini, non fu una donazione #ANSA #coronavirus @RegLombardia - Miti_Vigliero : RT @Agenzia_Italia: Caso camici in Lombardia, si dimette il dg della centrale acquisti. - Agenzia_Italia : Caso camici in Lombardia, si dimette il dg della centrale acquisti. -