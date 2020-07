Caserta, Smarrazzo: “Con il mio gruppo aderiamo a Italia Viva” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Pietro Smarrazzo, giovane imprenditore Casertano, da sempre impegnato nel movimento studentesco e giovanile, aderisce con il suo gruppo al partito Italia Viva. “Con tantissimi amici sono anni che portiamo avanti battaglie sociali e territoriali per fornire un fattivo contributo di idee e di progettualità per costruire un futuro migliore per tanti giovani e meno giovani campani. Con la mia squadra abbiamo deciso di aderire a Italia Viva, perchè ben rappresenta i nostri valori liberali e moderati. Siamo pronti a mettere al servizio del partito le nostre esperienze politiche, le nostre competenze e le nostre professionalità”. Lo afferma il dott. Pietro Smarrazzo, annunciando la sua adesione al partito ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Caserta Smarrazzo Caserta, Smarrazzo: "Con il mio gruppo aderiamo a Italia Viva" anteprima24.it Regionali 2020. Il candidato ‘millennial’ potrebbe essere bloccato da un ex Forza Italia

E’ bagarre per l’ultimo posto in Italia Viva per i candidati uomini alle prossime elezioni regionali 2020. L’ex europarlamentare Nicola Caputo, regista della lista, ha quasi chiuso la partita delle ca ...

E’ bagarre per l’ultimo posto in Italia Viva per i candidati uomini alle prossime elezioni regionali 2020. L’ex europarlamentare Nicola Caputo, regista della lista, ha quasi chiuso la partita delle ca ...