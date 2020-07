Caro Conte, continuiamo così, facciamoci del male (Di venerdì 10 luglio 2020) Il governo Conte ritiene, con il Decreto Semplificazioni, che per rilanciare l’economia, dopo la crisi da pandemia Covid-19, sia necessario fare affidamenti senza gare, sospendere il codice degli appalti e indebolire la valutazione d’impatto ambientale per fare tante nuove autostrade realizzando così un aumento vertiginoso di consumo di suolo e una pioggia di cemento, equivalente a una superficie maggiore di quella del comune di Milano, oltre 200 kmq. Ma è questa la priorità del nostro paese e servirà a rilanciare il Pil della nostra economia?L’Italia ha una rete stradale di oltre 1,5 milioni di km, e per comprendere meglio l’importanza della rete viaria italiana facciamo una comparazione con un paese economicamente forte come la Germania. In Germania la densità della rete stradale è pari a 1,84 km per ... Leggi su huffingtonpost

