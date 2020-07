Carmen Russo, lo ‘sgarbo’ al marito Enzo Paolo Turchi: “Lo farei, ma da sola…” (Di venerdì 10 luglio 2020) Carmen Russo ha rifiutato di fare il Grande Fratello Vip spagnolo: il motivo Nel nuovo numero del magazine Mio è contenuta una lunga intervista a Carmen Russo. Quest’ultima sin da subito ha messo le cose in chiaro dicendo che il suo matrimonio con il collega Enzo Paolo Turchi va alla grande. Durante il periodo di lockdown però, come è accaduto a molti italiani, hanno avuto qualche piccolo battibecco. Per evitare contrasti e distrarsi, la coppia ha dedico di dedicarsi a dei lavori casalinghi come ad esempio ridipingere il loro appartamento e fare altri lavori. Tuttavia l’attrice e ballerina ha rivelato di aver detto di no ad una proposta del Grande Fratello Vip iberico, che aveva proposto ai due coniugi di partecipare insieme. Per quale ... Leggi su kontrokultura

comicsiringo : Salv1n1 che copia Carmen Russo - sonodiharold : RT @sonodiharold: Perché mi sembra Carmen Russo? - FrancoMater2 : @PresMoratti D'accordissimo presidente! Sabrina ci ha svezzato come la Fenech, la Bouchet e come Carmen Russo, Sere… - Vpertweet : @skskriniar enzo paolo turci e carmen russo. - Tantopecapisse : In 12ore: carmen russo e marito che reclaminazzano bagni e uno qui che recitava l’atto di dolore in cerca di un “ego te absolvo” #??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Russo Carmen Russo, lo ‘sgarbo’ al marito Enzo Paolo Turchi: “Lo farei, ma da sola…” Kontrokultura Grande Fratello Vip, Carmen Russo rinuncia al reality show: "Io e Enzo Paolo Turchi abbiamo rifiutato"

Carmen Russo smentisce il gossip sulla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, in coppia con il marito Enzo Paolo Turchi. Non si placano i rumors sulla quinta edizione del ...

Va abolita la Strada dei mori

Ha resistito per tre secoli e 12 anni la Mohrenstraße a Berlino, ma ora, sotto la pressione del politically correct, la Strada dei Mori dovrà cambiare nome? La Bvg, l'azienda dei trasporti della capit ...

Carmen Russo smentisce il gossip sulla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, in coppia con il marito Enzo Paolo Turchi. Non si placano i rumors sulla quinta edizione del ...Ha resistito per tre secoli e 12 anni la Mohrenstraße a Berlino, ma ora, sotto la pressione del politically correct, la Strada dei Mori dovrà cambiare nome? La Bvg, l'azienda dei trasporti della capit ...