Carlo Verdone al Festival della televisione e del cinema di Benevento con omaggio a Ennio Morricone (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – Il Festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento, dopo aver annunciato il Premio alla carriera a Vincenzo Salemme, ha svelato la presenza di Carlo Verdone nella serata di chiusura della quarta edizione della kermesse, che si terra’ dal 28 luglio al 2 agosto. Il regista e attore romano rendera’ omaggio al grande Ennio Morricone, scomparso all’eta’ di 91 anni. Per l’occasione, Verdone ha scelto di portare ‘Bianco Rosso e Verdone’ con cui vuole fare un suo personale ringraziamento al compositore nonche’ autore della colonna sonora del film. A precedere la proiezione, in programma domenica 2 agosto in Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca, sara’ l’incontro con il pubblico, momento in cui il regista si raccontera’ ripercorrendo una carriera fantastica che, nell’arco di quasi quarantacinque anni, ha segnato il nostro cinema e la cultura del nostro Paese. Leggi su dire

E poi Max Giusti, altro grande conduttore nonché tifoso. Nel mondo dei tifosi della Roma ci sono innumerevoli grandissimi artisti che sarebbe un sogno avere ai nostri microfoni: Carlo Verdone, ...

