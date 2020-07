Captain Tsubasa: Rise of New Champions in un nuovo trailer che svela la nazionale italiana (Di venerdì 10 luglio 2020) Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Captain Tsubasa: Rise of New Champions che introduce la nazionale italiana e i personaggi del team Italian Junior Youth.Stando alla descrizione ufficiale di Bandai Namco, si stratta di "una squadra che si dice abbia la miglior difesa in questo campionato" e "simboleggiata dal portiere Hernandez".Un altro personaggio, Leonardo Rusciano, è descritto come un attaccante dalla personalità è un po' problematica, ma con un grande talento offensivo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

