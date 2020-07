Cannabis, Bonino aderisce alla campagna #IoColtivo e pianta un seme sul terrazzo di casa (Di venerdì 10 luglio 2020) Anche Emma Bonino aderisce a #IoColtivo, la disobbedienza civile collettiva lanciata da Meglio Legale per la decriminalizzazione della coltivazione personale di Cannabis. “Fino a quando la Cannabis rimane proibita aiuta solo le mafie” dice Bonino mentre pianta un seme sul suo terrazzo. La campagna #IoColtivo, lanciata lo scorso aprile, ha visto l’adesione di oltre 2500 cittadini a cui si sono uniti 16 parlamentari: tutti hanno disobbedito coltivando piante di Cannabis nelle proprie abitazioni. Con questa campagna si vuole dar voce ed essere al fianco degli oltre 100 mila italiani che ogni anno coltivano in casa per non dare soldi alle ... Leggi su ilfattoquotidiano

