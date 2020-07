Campidoglio, Sindaca Raggi inaugura nuova illuminazione in via Pomigliano D’Arco nel Municipio VI (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – Sono state accese ieri sera le luci del nuovo impianto di illuminazione pubblica di via Pomigliano D’Arco, nel VI Municipio. Ad inaugurare l’impianto la Sindaca di Roma Virginia Raggi insieme ai residenti del quartiere. Si tratta di un intervento che i residenti, attraverso il Comitato di quartiere Colli Monfortani, chiedevano da 40 anni, necessario per mettere in sicurezza la strada, che immette su via Prenestina, e anche per scoRaggiare la commissione di reati e scongiurare l’abbandono illegale di rifiuti. “È una tappa del nostro piano di illuminazione. Un percorso che abbiamo avviato insieme ad Acea e che si svolge parallelamente su due traiettorie: l’illuminazione artistica del ... Leggi su romadailynews

lucaccini_carla : RT @paolorm2012: L'Auditorium di Roma intitolato a Ennio Morricone: arriva una mozione. La sindaca: 'Campidoglio al lavoro' - BCarazzolo : RT @paolorm2012: L'Auditorium di Roma intitolato a Ennio Morricone: arriva una mozione. La sindaca: 'Campidoglio al lavoro' - DarioPanzac89 : RT @paolorm2012: L'Auditorium di Roma intitolato a Ennio Morricone: arriva una mozione. La sindaca: 'Campidoglio al lavoro' - leone52641 : RT @paolorm2012: L'Auditorium di Roma intitolato a Ennio Morricone: arriva una mozione. La sindaca: 'Campidoglio al lavoro' - IdaFava : RT @paolorm2012: L'Auditorium di Roma intitolato a Ennio Morricone: arriva una mozione. La sindaca: 'Campidoglio al lavoro' -

Ultime Notizie dalla rete : Campidoglio Sindaca Campidoglio, Sindaca Raggi inaugura nuova illuminazione in via Pomigliano D'Arco nel Municipio VI RomaDailyNews Monica Cirinnà sindaca di Roma? “Se mi dovessi candidare il mio slogan sarebbe

Tra un anno a Roma si torna al voto per eleggere il nuovo sindaco, e Monica Cirinnà, senatrice Pd, ha confessato di cullare quel sogno. L’avevamo scritto giorni fa. Occhio, perché la senatrice Monica ...

Letta: “Io candidato sindaco di Roma? Non è in agenda, non sono neanche romano”

L'ex presidente del Consiglio Enrico Letta ha chiuso le porte a una sua possibile candidatura a sindaco di Roma. Il suo nome è stato tirato in ballo in diverse occasioni per risolvere il problema del ...

Tra un anno a Roma si torna al voto per eleggere il nuovo sindaco, e Monica Cirinnà, senatrice Pd, ha confessato di cullare quel sogno. L’avevamo scritto giorni fa. Occhio, perché la senatrice Monica ...L'ex presidente del Consiglio Enrico Letta ha chiuso le porte a una sua possibile candidatura a sindaco di Roma. Il suo nome è stato tirato in ballo in diverse occasioni per risolvere il problema del ...