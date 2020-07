Campania, De Luca “Riapriremo scuole intorno al 14 Settembre” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Per le scuole c’era un orientamento della Campania ad aprire verso il 24 settembre. E’ intervenuta una novità con la nomina di Arcuri, che ha parlato di una campagna di screening di massa ad inizio di settembre, probabilmente decideremo di fare l’apertura intorno al 14 settembre” afferma il governatore della Campania Vincenzo De Luca. pc/red L'articolo Campania, De Luca “Riapriremo scuole intorno al 14 Settembre” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

